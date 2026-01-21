0:00
11:47

Znovu se rozeběhl jaderný reaktor ve Fukušimě

Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) dnes navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti znovu uvedla do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je největší na světě. Učinila tak poprvé od katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011, po níž Japonsko jaderné reaktory načas odpojilo.

Spuštění reaktoru bylo naplánováno na úterý, ale kvůli technickým problémům firma proces musela odložit. V elektrárně je sedm reaktorů, dnes byl uveden do provozu reaktor číslo 6. Spuštěn byl v 19:02 místního času (11:02 SEČ), uvedla agentura AFP.

čtk, tb

