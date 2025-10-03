Americká dodávka střel Tomahawk, naváděných a s dlouhým doletem, ukrajinské armádě, je podle několika zdrojů nepravděpodobná. Ve hře jsou ale jiné zbraně
Dodání amerických naváděných střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu se zdá být nepravděpodobné, přesto mohou Spojené státy zemi napadené Ruskem poskytnout jiné zbraně dlouhého doletu. S odvoláním na své zdroje to napsala agentura Reuters. Důvodem je podle ní to, že stávající zásoby tomahawků jsou určeny především pro americké námořnictvo. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek varoval, že dodání těchto střel na Ukrajinu spustí novou eskalaci.
Nejmenovaný americký představitel a tři další zdroje podle Reuters bez upřesnění uvádějí, že zásoby střel Tomahawk jsou vyhrazeny pro americké námořnictvo a jiné nasazení. Zmíněný činitel také řekl, že případné nedodání střel neznamená, že by byl nedostatek. Spojené státy tomahawky často používají k úderům na pozemní cíle. Dolet těchto střel u modernizovaných verzí přesahuje 1600 kilometrů, konkrétní dosah je utajovaný, Reuters i tak ale uvádí asi 2500 kilometrů.
Spojené státy by ale podle informací Reuters mohly umožnit evropským spojencům nakoupit jiné americké bojové prostředky dlouhého doletu, které by následně Evropané dodali na Ukrajinu.
Putin ve čtvrtek v debatě v černomořském letovisku Soči prohlásil, že střely Tomahawk nezmění situaci na ukrajinském bojišti, povedou ale k eskalaci situace. Putin také zmínil, že Rusko na Ukrajině úspěšně čelí celé Severoatlantické alianci. Válku na Ukrajině přitom rozpoutalo Rusko, jehož armáda na Putinův rozkaz zemi v únoru 2022 napadla.
O střely Tomahawk požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V neděli americký viceprezident J. D. Vance řekl, že Washington žádost zvažuje.
čtk, tb