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IKEA
6 článků
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Agenda
•
2 minuty
IKEA a její inflační postřižiny
Jiří Sobota
•
29. 4. 2023
Komentář
:
Společnost
•
3 minuty
Legenda o Ingvarovi
Zemřel muž, který k nám přinesl dobrý vkus
Karolína Vránková
•
3. 2. 2018
Denní menu
•
4 minuty
Zakladatel firmy IKEA byl průkopníkem obchodních taktik
Silvie Lauder
•
30. 1. 2018
Denní menu
•
2 minuty
Ikea krátila daně o miliardu eur, tvrdí Brusel
Jiří Nádoba
•
18. 12. 2017
Denní menu
•
2 minuty
Ikea zjišťuje, že její zákazníci ztrácejí kutilského ducha
Tomáš Brolík
•
29. 9. 2017
Denní menu
•
3 minuty
IKEA nechápe, proč mladí lidé tajně přespávají v jejích obchodech
Petr Horký
•
22. 12. 2016
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