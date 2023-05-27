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Seriál The Last of Us sbližuje videohry a kinematografii. Producenti zkoušejí udělat z hráčů diváky a z diváků hráče.
8. 11. 1972
Seriál je povzbudivou zprávou o tom, že i v dnešním světě rychlých soudů si lze napravit pošramocenou reputaci.
Seriál Rod draka ukazuje zrození života jako bolest a boj
Stanice investují stále více peněz do on-line obsahu.
Ve filmovém průmyslu se může stát po pandemii cokoli, ale vítězem bude hlavně divák
Quality TV umožňuje porozumět i izraelsko-palestinskému konfliktu