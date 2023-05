Do poslední stříbrné lžičky 

Jakou barvu mají vesty psů, které s sebou vodí ochranka prezidentského kandidáta, než politika vpustí do neznámého prostoru? Jak reálně vypadá zákulisí vyjednávání o multimiliardových obchodech a opravdu tam často padají absurdní částky, které nemají s reálnou hodnotou kupované firmy nic společného? Jaká událost by způsobila přepočet hlasů během prezidentských voleb – a může to být požár? Bude mít extrémně zámožná osoba, která právě vystoupila z helikoptéry, na sobě kabát? Co s člověkem udělá, když vyrůstá s mimořádně narcistním otcem, a co když otci zdatně sekundovala podobně vybavená matka?

Tento týden do finále dospěje čtvrtá, poslední řada oceňovaného seriálu americké stanice HBO Boj o moc vyprávějící příběh rodiny fiktivního mediálního magnáta Logana Roye. Úspěch série stojí na skvěle napsaném scénáři, na formálně působivých či inovativních technikách natáčení či vynikajících hereckých výkonech. A bezpochyby k němu přispěla také mimořádná péče, kterou tým kolem britského scenáristy Jesseho Armstronga věnoval každému jednotlivému detailu, uvěřitelnosti a realističnosti popisovaných situací.