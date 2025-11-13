Jak Návštěvníci, Pan Tau i Chobotničky ignorovali železnou oponu
Dokument Návštěvník Jindřich Polák je dárek režisérovi, který se narodil před sto lety
Pokud se kolem díla některého z filmařů z dob komunistického Československa vytvořil fandom západního střihu, je to jednoznačně režisér a scenárista Jindřich Polák. Zatímco dnes vyzdvihovanou sci-fi Ikarie XB 1 přijali tuzemští diváci i kritika v roce 1963 vlažně a reputaci si začala budovat až po vítězství na festivalu vědecko-fantastických filmů v Terstu, seriály Pan Tau nebo Návštěvníci, na nichž pracoval s Otou Hofmanem, byly hity. A hlavně toho druhého v současnosti jen roste.
Ne náhodou s ním tematicky pracuje nový dokument o Jindřichu Polákovi nazvaný Návštěvník Jindřich Polák, který měl nedávno premiéru na festivalu v Terstu. 12. listopadu večer jej uvedla Česká televize na kanále ČT art (a dále je dostupný na iVysílání). Autor Jiří Skalický si vypůjčuje motiv mise lidí z budoucnosti, jejichž úkolem je pátrat po Polákově významu a vlivu nejen před rokem 1989, ale i v současnosti. Konkrétně z Pelhřimova, kde se Návštěvníci v osmdesátých letech natáčeli, se na cestu vydává herec Josef Dvořák, který ztvárňuje svoji tehdejší seriálovou postavu.
Třetí svět
Návštěvník Jindřich Polák nemá ambice obsáhnout do detailu celou režisérovu filmografii ani kariéru, která začínala ve čtyřicátých letech na pozici asistenta režie u Otakara Vávry. Jeho debut Smrt v sedle (1958) se tak jen mihne jako zmínka. Stejně zkraje odbaví jeden z přizvaných odborníků, filmový publicista Tomáš Baldýnský, s odkazem na schopnost pracovat napříč žánry i jeho další krimi Smrt stopařek a válečné drama Nebeští jezdci.
