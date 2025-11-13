Jak je to s „chybějícími“ penězi na důchody, superdávku nebo nemocenskou?
Státní rozpočet praská pod náporem slibů, na které nejsou peníze
Nastupující vláda ve složení ANO, Motoristé a SPD se připravuje na vládnutí a minulý týden přišla s tím, že v návrhu státního rozpočtu pro příští rok chybí kolem 32 miliard na mandatorní výdaje v oblastech spadajících pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Peníze mají chybět na důchody a sociální dávky – což je vysoce citlivá záležitost.
„Chybějící“ peníze jsou přitom zjednodušující výraz pro situaci, kdy ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) žádalo během letního jednání o rozpočtu po ministerstvu financí o 32 miliard více právě na pokrytí mandatorních – tedy zákonem ukotvených – výdajů, ke kterým došlo na základě vlastních interních propočtů.
V návrhu státního rozpočtu, který odcházející vláda Petra Fialy tento týden odeslala do sněmovny, v tomto smyslu dle požadavků MPSV chybí 7 miliard na důchody, 5 miliard na nemocenskou, 4 miliardy na humanitární dávku pro ukrajinské uprchlíky, 2 miliardy na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením,1,5 miliardy na příspěvek na péči, 1 miliarda na podporu v nezaměstnanosti a další. Vychází to z interního dokumentu MPSV, který má Respekt k dispozici.
Není to ale vše. Od příštího roku startuje také vlajková loď reforem ministra Mariana Jurečky superdávka, do které se sloučí čtyři již existují sociální dávky. Při projednávání této změny úředníci MPSV v důvodové zprávě napsali, že dopady na státní rozpočet mohou být různé – od ušetření 2,5 miliardy až po navýšení výdajů o 7,4 miliardy korun. Jurečkův úřad dostal od ministerstva financí pod vedením Zbyňka Stanjury ale o 6 miliard méně, než požadoval. Takto se Alena Schillerová a její kolegové dostali až k „chybějící“ částce přesahující 30 miliard – nutno ale dodat, že podoba státního rozpočtu není konečná, během jednání ve sněmovně může dojít k dalším změnám.
