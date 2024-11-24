Dluhy
23 článků
3 minuty
Jiří Nádoba24. 11. 2024
Rozhovor16 minut
S žádným politikem jsem nikdy nebyl na kafi
Léta byl jedním z tuzemských kulturních porevolučních úspěchů, teď možná přestane existovat. Filmový festival Febiofest, který v roce 1993 zakládal Fero Fenič, se topí v dluzích a je na něj vyhlášen konkurz. Režisér a producent jej před jedenácti lety prodal, ale teď usiluje o jeho záchranu.
Jindřiška Bláhová9. 12. 2023
3 minuty
Malý happy end
Tomáš Lindner10. 4. 2022
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Téma13 minut
Ta přehrada se jednou protrhne
O rizicích života na dluh filozofuje ekonom Tomáš Sedláček už od poslední finanční krize. Lidé ho rádi poslouchají, z jeho knih jsou bestsellery, ale jejich leitmotiv se v praxi ztrácí. Dluhy lidí, firem i států rostou čím dál větším tempem. Kdo se tedy plete? Sedláček? Nebo všichni ti, kdo jeho alarm berou na lehkou váhu?
Jiří Nádoba24. 11. 2021