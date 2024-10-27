Divadlo Járy Cimrmana
9 článků
Agenda3 minuty
…a teď prosím docent Weigel
Jindřiška Bláhová8. 9. 2019
Kontext5 minut
Filipika
Jak vidím spor o autorská práva na Járu Cimrmana
Zdeněk Svěrák; foto: Milan Jaroš21. 4. 2018
Od věci4 minuty
Cimrman jde do světa
Albína Mrázová13. 5. 2017
Kultura14 minut
50 let s Cimrmanem
Na zájezdu s divadlem, které léčí nejen diváky, ale také své herce
Marek Švehla, foto: Milan Jaroš19. 12. 2015
Rozhovor12 minut
Ladislav Smoljak: Dělám si legraci
Tento rozhovor vyšel krátce po nečekaném odchodu Ladislava Smoljaka (dnes by oslavil 84. narozeniny). Jeho autor Erik Tabery k tomu napsal: „Před časem jsme s Ladislavem Smoljakem pořídili rozhovor, který měl živelný průběh a mnohdy se změnil spíše v povídání. Dohodli jsme se proto, že se k němu sejdeme ještě jednou a doplníme ho. Byť jsme se od té doby setkali mnohokrát, ani jednou u toho nebyl diktafon. Naštěstí paměti našich počítačů nestárnou, takže nikdy nepublikovaný fragment je zachován. Tady je.“
Erik Tabery13. 6. 2010
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3 minuty
Fenomén Jára Cimrman
Erik Tabery31. 5. 2009