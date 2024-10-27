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Divadlo Járy Cimrmana

9 článků

Ladislav Smoljak, režisér divadla Járy Cimrmana
Rozhovor12 minut

Ladislav Smoljak: Dělám si legraci

Tento rozhovor vyšel krátce po nečekaném odchodu Ladislava Smoljaka (dnes by oslavil 84. narozeniny). Jeho autor Erik Tabery k tomu napsal: „Před časem jsme s Ladislavem Smoljakem pořídili rozhovor, který měl živelný průběh a mnohdy se změnil spíše v povídání. Dohodli jsme se proto, že se k němu sejdeme ještě jednou a doplníme ho. Byť jsme se od té doby setkali mnohokrát, ani jednou u toho nebyl diktafon. Naštěstí paměti našich počítačů nestárnou, takže nikdy nepublikovaný fragment je zachován. Tady je.“

Erik Tabery13. 6. 2010
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