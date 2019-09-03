Včelí vzpoura slaví úspěch
Německem se šíří touha po záchraně vymírajících živočichů skrze ohleduplnější zemědělství
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Německem se šíří touha po záchraně vymírajících živočichů skrze ohleduplnější zemědělství
Ostravská rodačka Miroslava Pěčková se v 77 letech pouští do ojedinělé bitvy za čistší ovzduší ve svém kraji
Každý jednorázový kelímek se používá přibližně deset minut. „I v Česku se jich každoročně použijí desítky milionů. Řešíme sice kapku v ekologickém moři, ale je to lepší než nic,“ vysvětluje Jan Havránek vznik projektu Otoč kelímek – systému vratných kelímků na kávu.
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