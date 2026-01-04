Miroslav Kalousek: Stamiliardové schodky nejsou jen ekonomické, ale i sociální riziko
S politickým matadorem o státním rozpočtu, o zkušenosti se škrty a šancích Martina Kuby
Důvěrně znáte vládní zodpovědnost. Nyní máme za sebou prvních sto dnů nové vlády. Tak jak to zvládají Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka?
Dělají řadu věcí, které se mi nelíbí. Ale fakt je, že na ně byli připraveni. Minimálně hnutí ANO bylo z opozice na vládnutí připraveno dobře. Znovu říkám, že dělají věci, které se mi nelíbí, ale dělají je bez prodlení a dělají je důsledně. Což je bohužel zásadní rozdíl oproti dnešní opozici, a tedy bývalé vládě, která ve svém programu slibovala věci, které se mi líbily, které jsem s důvěrou volil, a pak jsem zjistil, že na ně vůbec nejsou připraveni a nejsou schopni je udělat.
Je poměrně ostře vidět ten rozdíl, když si vezmete, že jeden z hlavních slibů koalice Spolu před minulými volbami byla důsledná deagrofertizace, a pak se nestalo vůbec nic. Slyšeli jsme akorát celou řadu výmluv na zákon o státních zaměstnancích. Teď ta nová moc ukazuje, jak to jde udělat rychle, důsledně a podle mého názoru velmi škodlivým způsobem, protože odchází celá řada nestranických odborníků, kteří budou chybět ve kvalifikovaném výkonu státní správy. No, ale jde to. Takže si někdy kladu otázku, co je nebezpečnější, jestli všehoschopnost bez zábran, anebo dobré sliby a pak neschopnost s výmluvami?
Čekal jste takovou rychlost a důslednost?
