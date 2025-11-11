0:00
Astrounat Brázda
Česko12. 11. 202512 minut

Šimon Pánek: Neziskovky čerpají dvě procenta dotací. Šetření, které politici navrhují, se prodraží

S ředitelem Člověka v tísni o plánech nové vlády, vyznamenání od prezidenta a pomoci Ukrajině

Ondřej Kundra

„Neziskové organizace doručují služby a pomoc v hodnotě sto dvacet pět miliard korun za rok a čerpají na to desetinu. Pokud stát bude chtít všechny tyto služby zachovat a zároveň rozhodne, že neziskové organizace nejsou ty správné, tak bude muset vyčlenit odhadem nejméně o padesát procent víc financí na stejný objem služeb, protože půjde-li to ziskové organizaci, tak samozřejmě majitelé budou chtít zisk. Jestli si takhle představuje budoucí vláda šetření, tak je právě naopak,“ říká v podcastu (Ne)bezpečí ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Přečtěte si jeho krácený přepis:

Bojíte se budoucnosti?

Asi ne.  

Vůbec?  

