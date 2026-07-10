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Česko7. 10. 20269 minut

Musí to vést chlapák jako Topolánek, ale bez sprostých slov a podivných existencí

Zpráva o tom, proč ODS ztrácí voliče

František Trojan
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Největší opoziční strana má dnes ke spokojenosti hodně daleko a vyhlídky pro ni nejsou o nic lepší. ODS je rok od voleb na stejných či horších číslech voličské podpory, zatímco konkurenční Starostové rostou – a extrémně úspěšné ANO neklesá.

Teď strana vstupuje do prvního volebního klání pod Martinem Kupkou, který jako cíl pro svůj dvouletý mandát předsedy určil dvacetiprocentní voličskou podporu. Přiblížit se mu se zatím navzdory snaze být v terénu nedaří. Předseda od svého zvolení objel na kole či v dodávce, na které je teď napsáno „Senát jim nedáme“ (a předtím „Kupka jede“), desítky míst po Česku. Na aktuálním turné na podporu komunálních a senátních kandidátů se ukazuje, že straníci i voliči mají v rukávu celou řadu doporučení, jak dostat ODS opět na výsluní. Má to háček – často mají zcela protichůdný charakter. A právě to dnes možná nejlépe vystihuje tápání strany, která pro své fanoušky po více než pětatřiceti letech představuje něco jako „poslední autentickou pravici“.

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Je půl jedenácté dopoledne, do voleb zbývá půl druhého týdne a cvrkot pod hodinami Václava Kratochvíla ve středočeských Dobřichovicích přijíždí doplnit předseda ODS Martin Kupka. Postup bude ten den prakticky stejný na všech deseti místech. Předseda si potřese rukou s místními politickými činiteli, chopí se letáků a chvíli je pomáhá rozdávat. Někde, jako třeba právě tady, vahou svého jména vedle starosty příliš nepřispěje. Dobřichovice jsou totiž jedním z míst, kde se nehledě na celostátní politické klima občanským demokratům daří. V posledním čtvrtstoletí tu její představitelé nikdy neklesli pod 40 procent zisku ve volbách.

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