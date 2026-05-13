Aby Grolich uspěl, musí to dělat trochu jako Babiš
Může se nový předseda lidovců stát lídrem opozice? Zákulisí vstupu Jana Grolicha do celostátní politiky
Je pondělí ráno a v hejtmanské kanceláři v centru Brna je docela rušno. Kolem konferenčního stolku si postupně sedají spolupracovníci Jana Grolicha a probíhá tu živá neformální diskuse o tom, že si podřízení čerstvého šéfa lidovců a úspěšného jihomoravského hejtmana vzájemně sdílejí svoji polohu na telefonech. Jsme přímo v centru přípravné porady Grolichova marketingového týmu a rychle se ukazuje, že nebudeme svědky ani dvouhodinové analýzy interních průzkumů, ani učení se předem připravených scénářů.
„Mám ještě natáčet Hejtman TV?“ ptá se svého týmu lídr. Hejtman na desetiminutovém formátu od loňského ledna pro přibližně dvě tisícovky diváků každý měsíc rekapituluje, co se na kraji stalo. Grolich týmu vysvětlí, že novinky z kraje se dají dělat i jednodušeji, že současný formát je příliš strojený a příliš „studiový“ a on pak nepůsobí autenticky. Diskuse chvíli pokračuje, shoda zatím není a skupina mění téma: jak spojit komunikaci hejtmana a předsedy lidovců. „Budu na svém profilu řešit celostát a najednou tam bude, jak opravuju silnici,“ říká.
Rozhodnutí nakonec padne. Hejtman TV se dnes bude natáčet naposledy a postačí k tomu pouze kamera na mobilu. „Tak ještěže jste to sem přivezli, co?“ vtipkuje Grolich směrem ke dvěma spolupracovníkům, kteří ke kanceláři dovezli filmařskou techniku. Netrvá to ale dlouho a námaha štábu najde své uplatnění. „Co kdybys oznamoval konec pořadu a my za tebou tu techniku sklízeli?“ ptá se jeden z nich.
„Skvělý nápad,“ odpovídá hejtman, a zatímco dál vede poradu, do místnosti přijíždí vozík se světly, kamerou nebo mikrofonem. Stačí pár minut a jde se točit. „Ahoj, já jsem Honza Grolich a tohle je Hejtman TV, HTV, hotovo, končíme. Jako fakt,“ pozdraví své diváky a během minuty vysvětlí, že je formát časově nákladný a novinky z kraje bude dále lidem předávat jednodušší formou. „Může to tak být, dobrý,“ říká po zhlédnutí první a finální verze Grolich a ptá se, co by šlo natáčet dál.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu