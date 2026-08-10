Babiš útočí na baštu Starostů. Senátorský souboj na severu Čech má ale ke krvelačnosti daleko
Oblíbená starostka Jitka Volfová chce v obvodu Česká Lípa porazit dlouholetého úspěšného hejtmana Martina Půtu. A premiér tohle místo vedle Vyškova považuje za absolutní prioritu
Na náměstí 1. máje v severočeské Chrastavě se uprostřed týdne před devátou ráno scházejí zhruba dvě desítky lidí. Jde o místní politiky, ale také voliče, kteří se chtějí zblízka podívat na českého premiéra. Andrej Babiš měl první říjnovou středu strávit mezi lidmi na Českolipsku s kandidátkou ANO do Senátu Jitkou Volfovou. „Premiér kvůli nemoci bohužel nedorazí,“ oznamuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která společně se šéfkou senátního klubu hnutí Janou Mračkovou Vildumetzovou narychlo dorazila Volfovou podpořit místo šéfa. O Babiše voliče ale neochudí. Mrázová jej vytáčí přes FaceTime, telefon dává k mikrofonu a premiérův obraz ukazuje voličům. „Já se strašně omlouvám, já jsem se těšil, v pondělí večer jsem měl teplotu, včera jsem to risknul a měl jsem 38,5, takže už mi to šlo na srdce a lékař to zakázal.“ Následně slibuje, že do konce roku ještě někdy přijede a plynule přechází k podpoře Jitky Volfové.
Druhé kolo je naše
Volfovou si vybral přímo Babiš. Starostka České Lípy se do Senátu nehrnula, chtěla se soustředit na komunální volby, kde obhajuje post, a navíc se ani pořádně nestihla rozkoukat ve sněmovně, kde je teprve rok a v případě úspěchu by o mandát přišla. Ani oblastní sněm hnutí ANO s Volfovou nepočítal, do souboje o senátní křeslo navrhl vyslat nestraníka a starostu Mimoně Petra Krále. Babiš ale cítí, že v letošních volbách by mohlo jeho hnutí poprvé uspět. ANO obhajuje pouze jeden mandát, zatímco opoziční lídr Starostové 11. A právě Starostové v senátním obvodu číslo 36, tedy Česká Lípa, vsadili na Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj – SLK), oblíbeného hejtmana, který je v čele kraje téměř 14 let. Babiš ví, že pokud chce jeho hnutí Starostům hladkou volbu minimálně znesnadnit a v lepším případě uspět, musí nasadit přesvědčivého kandidáta. A tak sáhl po oblíbené starostce České Lípy, která při loňských sněmovních volbách získala 6040 preferenčních hlasů, nejvíc v Libereckém kraji.
Před dvěma lety při krajských volbách pak v okrese Česká Lípa mělo ANO 42 procent hlasů a SLK 28 procent. Volfová po týdnech přesvědčování Babišovi kývla. „Myslím, že je přirozené do boje vyslat nejsilnějšího hráče. Je to jako ve sportu. Jestli ANO vyhodnotilo, že jsem to já, tak to pro hnutí a lidi ráda udělám. A ať rozdají karty voliči,“ vysvětluje Volfová. I když Babiš kvůli nemoci nepřijel, v každém městě se hlásí alespoň přes telefon.
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