Už vás nepotřebujeme

Youngstown proslul těžbou uhlí a výrobou oceli, jež se mimo jiné podílela na úspěchu amerického zbrojního průmyslu. Ve Springsteenově zkratce se tu odlévaly dělové koule // které pomohly Severu porazit Jih // nebo vyráběly tanky a bomby, které téhle zemi vyhrály války. Jenže to je dávno pryč, doly se zavřely, ocelárny zkrachovaly a lidé, kteří své syny posílali do Koreje a do Vietnamu//, se teď ptají sami sebe, za co vlastně umírali.