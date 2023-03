Stavění bude snazší, protesty těžší. Prošel nový stavební zákon

Sněmovna schválila v posledním ze tří čtení velkou úpravu stavebního zákona, a to v ojedinělé shodě všech sedmi parlamentních stran. Nikdo nebyl proti, z 166 přítomných poslanců a poslankyň jich bylo ve finálním hlasování pro 161.

Rozprava navazovala na tvrdé boje v minulém volebním období, kdy Babišova vláda sáhla k ojedinělému postupu – svěřila sepsání zákona privátním advokátům Hospodářské komory a developerů, s otevřeně přiznaným záměrem upravit paragrafy tak, aby se řízení zrychlilo a stavění usnadnilo. Takto vyrobený zákon před volbami prošel. Strany nynější koalice slibovaly hloubkovou revizi, loni prosadily odklad účinnosti a teď své změny dotáhly.

Základem ale pořád zůstaly Babišovy paragrafy. Koalice se nakonec dohodla s opozicí na kompromisní verzi, proto už finální hlasování proběhlo hladce během jediného dopoledne.

O čem se mluvilo nejvíc, byl původní Babišův záměr zřídit novou státní instituci jménem Nejvyšší stavební úřad a pod ním vybudovat celou hierarchii státních stavebních úřadů, aby už nespadaly jako dnes pod obce, ale aby se příslušní úředníci přesunuli do služeb státu. Tedy do nové centrálně řízené hierarchie, podobně jako funguje třeba daňová správa. Tento přesun kritizovaly obce, aby o vlivnou agendu nepřišly. Na srozumitelné kritice, že jde o zbytečné zesilování byrokracie, pak postavily svůj odpor i dnešní vládní strany, a tak se nový úřad i celá hierarchie pod ním ruší. Úředníci zůstanou v obcích a dál budou řízení řešit v režimu přenesené státní správy, tedy podobně, jako když třeba vydávají řidičáky. Centrálně vznikne jen specializovaný Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, kde se budou řešit velké stavby.

Z části zůstala zachovaná další často probíraná inovace, podávaná původně pod slibem „jedna žádost, jedno razítko“. Jejím smyslem bylo osvobodit stavebníky od obíhání všech možných úřadů, které se dnes musí k záměru vyjádřit – od památkářů přes dopravní odbory, hasiče, hygienu nebo odbory ochrany životního prostředí. Kdyby se uskutečnil původní Babišův záměr, úředníci všech těchto profesí by byli přesunuti na stavební úřady a tam by záměr posuzovali interně a kolektivně. Pro stavebníka by to znamenalo zjednodušení, ale obrana proti nevyhovujícím záměrům by byly oslabena. Třeba památkář by mohl být v kolektivu přehlasován, zatímco dnes má své razítko a právo veta.

Výsledkem bude kompromis. Odbory, které řeší ochranu přírody, budou vydávat společně takzvané jednotné environmentální stanovisko, ale dál budou fungovat samostatně. V některých případech budou vydávat jedno razítko spolu s památkáři a odborem dopravy. Hasiči nebo hygiena ale dál zůstanou samostatně. O „jedno razítko“ (jak koalice dál slibuje) tedy nepůjde – jejich počet se jen sníží, na druhou stranu úředníkům zůstane do určité míry volnost v tom, aby hlídali stavby z titulu toho, na co se jejich odbory specializují. Rozpory nebude rozhodovat šéf stavebního úřadu, jak si to představovali Babišovi legislativci, ale budou se muset řešit dohodou mezi příslušnými odbory.

Další změnou je sloučení územního a stavebního řízení. Nově se budou záměry posuzovat najednou, jen podle rámcové dokumentace, tedy bez detailů, které bylo dnes nutné úřadům předložit v druhém kole při žádosti o stavební povolení. To bude pro stavebníky vítané zjednodušení, ale opět platí, že každé plus má své mínus. „Je tam riziko, že stavební úřady neuvidí rozpracované podrobnosti a spousta potenciálně problematických jevů jim unikne,“ obává se Petr Svoboda, odborník na stavební právo z Univerzity Karlovy s vlastní advokátní praxí specializující se na pomoc těm, kdo se proti sporným záměrům snaží klást odpor z titulu ochrany životního prostředí.

U ekologie měli Piráti – tedy strana předkladatele ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše – snahu vrátit režim do stavu před rokem 2018, kdy došlo k vyřazení občanských spolků z možnosti účastnit se stavebních řízení z titulu ochrany přírody. V dnešním zákoně jim zůstala možnost klást odpor jen u řízení, kde jde o ochranu vzácných živočišných a rostlinných druhů. Nyní spolky dostaly nově ještě možnost řešit kácení dřevin. (Ale paradoxně jen u samostatně rostoucích stromů, nikoli celých lesů.) Pirátský návrh, aby byly spolky vpuštěny do hry ve všech ekologických oblastech, ale už v přípravném jednání v poslaneckém klubu neměl minulý týden vůbec žádnou podporu a při hlasování celé sněmovny se ani nedostal na program. Zastánci spolků to vnímají jako chybu, protože úřady nebude mít kdo upozorňovat na sporné věci, jichž si sami úředníci nevšimnou. Odpůrci spolků jsou naopak rádi, protože se stavby nebudou z jejich pohledu zbytečně zdržovat.

Dnešní rozložení sil mezi těmi, kteří chtějí stavět, a kteří naopak chtějí stavbám bránit, se posune i v situacích, kdy chce někdo klást odpor jako soused. Když je dnes někdo jako soused nespokojen s tím, jak rozhodl stavební úřad, může dát záměr k soudu a žaluje v tu chvíli úřad. Praxe je taková, že úřad musí být schopen své rozhodnutí obhájit, a tak stěžovatel v takových sporech neplatí náklady soudního řízení, i když prohraje. Nově ale sousedé i spolky budou muset hradit náklady řízení stavebníkovi v pripade, že jejich žaloba proti stavebnímu povolení nebude úspěšná.

Podle Svobody tedy obecně platí, že stavět bude jednodušší a klást odpor bude těžší. „Celkově nový zákon vychyluje ochranu ve prospěch ochrany stavebníka na úkor ochrany život prostředí i na úkor práv sousedů,“ obává se Svoboda. Vychýlení podle něj není silné, jako v původní Babišově verzi, ale pořád je „na samé hranici toho, co je ústavně přiměřené“.

