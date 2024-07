Krajní pravice je opět ze hry a o dalším osudu Francie bude rozhodovat levice

Několik skutečností je ale jasných už teď - a především ta možná úplně nejdůležitější. Poté, co nečekaně rozpustil parlament po prohraných volbách do Evropského parlamentu, dosáhl Emmanuel Macron nejméně jednoho ze svých cílů - dotlačit Národní sdružení k prohře a ukázat Francouzům i světu, že krajní pravice v jeho zemi zvítězit nemůže. A znovu, po dvou neúspěšných kandidaturách na prezidentku země, donutit Marine Le Pen uznat porážku (což nejméně do nedělní půlnoci neudělala).