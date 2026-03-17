Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zahraničí17. 3. 20263 minuty

Viktor Orbán vyrazil mezi lidi, opatrnost jde stranou

Maďaři jdou do voleb, 10. díl

Tomáš Brolík

Viktor Orbán vyrazil na předvolební kampaň mezi voliče. To se zdá u premiéra, usilujícího o znovuzvolení, jako samozřejmá zpráva – dokonce je to překvapivě pozdě. Do voleb zbývají vlastně už jen tři týdny. Politologické poučky v běžných zemích říkají, že na konci kampaně se dá výsledkem pohnout jen něčím velkým, a ne mravenčí prací na náměstích, návsích a kulturácích. Maďarsko není běžná země.

Samotná skutečnost, že premiér Orbán začal objíždět zemi, je zvláštnost. V minulosti to dělal málokdy. Samotná jeho existence byla ta největší kampaň. S voliči se potkávaly nižší šarže, protože premiér měl na práci důležité věci: starat se o blaho a především bezpečí země. To byla ta nejpřesvědčivější předvolební zpráva: moc rád bych se s vámi potkával, zdravil a pohovořil, ale nemohu. Doba je nebezpečná, musím sedět v Bruselu a bránit nás před bruselskými a berlínskými nájezdníky. Premiér samozřejmě občas někde vystoupil, pronesl projev, ukázal se na nějaké význačné akci, někoho soukromě navštívil a jeho tým to natočil na sociální sítě, ale žádné tour po celé zemi se nekonaly.

V posledních letech Orbán veřejné akce úplně vypustil. Jak známo, letos veřejné a nejspíš i interní průzkumy ukazují, že vítězství vládní strany je velmi nejisté, dokonce nepravděpodobné. Sahá po něm opoziční strana TISZA a je třeba přistoupit k nezvyklým krokům.

