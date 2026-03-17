Viktor Orbán vyrazil mezi lidi, opatrnost jde stranou
Maďaři jdou do voleb, 10. díl
Viktor Orbán vyrazil na předvolební kampaň mezi voliče. To se zdá u premiéra, usilujícího o znovuzvolení, jako samozřejmá zpráva – dokonce je to překvapivě pozdě. Do voleb zbývají vlastně už jen tři týdny. Politologické poučky v běžných zemích říkají, že na konci kampaně se dá výsledkem pohnout jen něčím velkým, a ne mravenčí prací na náměstích, návsích a kulturácích. Maďarsko není běžná země.
Samotná skutečnost, že premiér Orbán začal objíždět zemi, je zvláštnost. V minulosti to dělal málokdy. Samotná jeho existence byla ta největší kampaň. S voliči se potkávaly nižší šarže, protože premiér měl na práci důležité věci: starat se o blaho a především bezpečí země. To byla ta nejpřesvědčivější předvolební zpráva: moc rád bych se s vámi potkával, zdravil a pohovořil, ale nemohu. Doba je nebezpečná, musím sedět v Bruselu a bránit nás před bruselskými a berlínskými nájezdníky. Premiér samozřejmě občas někde vystoupil, pronesl projev, ukázal se na nějaké význačné akci, někoho soukromě navštívil a jeho tým to natočil na sociální sítě, ale žádné tour po celé zemi se nekonaly.
V posledních letech Orbán veřejné akce úplně vypustil. Jak známo, letos veřejné a nejspíš i interní průzkumy ukazují, že vítězství vládní strany je velmi nejisté, dokonce nepravděpodobné. Sahá po něm opoziční strana TISZA a je třeba přistoupit k nezvyklým krokům.
