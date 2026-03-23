Trumpovi vyhovuje Putinův transakční přístup. Moskva přišla na to, že musí mluvit o obchodních příležitostech
S ředitelem knihovny George W. Bushe Davidem J. Kramerem o tom, proč zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Rusko chtělo ukončit válku, a o tom, jestli Evropa dělá dost pro svoji obranu
Jaký je dnes pohled Američanů na ruského prezidenta Vladimira Putina?
Domnívám se, že mezi drtivou většinou Američanů panuje názor, že Putin je vážnou hrozbou pro Spojené státy a pro Evropu. A existují průzkumy, které to zřetelně odrážejí. Putinovo skóre v nich je velmi vysoké, pokud jde o to, zda je vnímán jako nebezpečí. A naopak velmi nízké, pokud jde o důvěru, kterou v amerických respondentech vzbuzuje. Platí to pro demokraty i pro značný počet republikánů. Takže podle mě tu panuje jasné pochopení, že Putin a jeho režim představují vážnou hrozbu nejen pro Ukrajinu, nejen pro Gruzii, kde Rusko nadále okupuje dvacet procent gruzínského území, nejen pro Bělorusko, kde Rusko v podstatě ovládlo zemi, ale i pro pobaltské státy, další evropské země a transatlantický prostor.
Zdá se však, že americký prezident Donald Trump o Putinovi přemýšlí jinak. Stran ukončení války tlačí dlouhodobě do větších ústupků Ukrajinu než Rusko.
Prezidentovo myšlení do značné míry ovlivnil emisar pro jednání s Ruskem Steve Witkoff. A Rusové také dobře pro své cíle jako Witkoffova partnera využili Kirilla Dmitrijeva, který zná Ameriku. Moskva hraje na notu příslibů velkých obchodních dohod přesahujících současné ruské HDP. To je absurdní. Ale prezidentovo okolí z podnikatelských kruhů na to muže slyšet – stejně jako následně sám prezident. A to může vést k příliš velké ochotě si myslet, že Putin má zájem na ukončení války, že chce mír a že respektuje územní celistvost. Bílý dům tak má tendence dávat Putinovi výhodu, kterou si nezaslouží. Realita je taková, že Rusko každý den v nejchladnější zimě bombardovalo a stále dál bombarduje ukrajinská energetická zařízení, cílí na bytové domy a civilisty. Nic nenasvědčuje tomu, že by Putin chtěl válku ukončit.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu