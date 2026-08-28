Makrely porazily Trumpa i euro. Island v referendu odmítl obnovit přístupová jednání do Unie
Ostrované rozhodli, že nevymění kontrolu nad rybolovem za ekonomický a bezpečnostní štít
Aktualizace 30. 8. 11:00: Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8 procenta, pro 47,2 procenta hlasujících. Podle agentur to vyplývá z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 tisíc lidí více než kolik bylo pro. Ze začátku vypadala čísla lépe pro vstup do EU, údaje ale ovlivňoval vyšší počet sečtených hlasů v Reykjakvíku, jehož obyvatelé jsou obnově přístupových jednání nakloněni více než jiné obvody. Posléze se trend obrátil a nástup odpůrců se už jen zvyšoval.
Volební právo má něco málo přes 270 sisíc Islanďanů. Podle islandské televize odevzdala svůj hlas pětina z nich předem. Voliči se přiklonili na stranu těch, podle nichž jsou islandské rybolovné vody příliš cenné na to, aby se o nich rozhodovalo jinde. Podle agentury Reuters výsledek hlasování zklame Brusel. Pokud by Islanďané hlasovali pro, mohlo by to podle unijních úředníků pomoci zmírnit skepsi vůči rozšíření EU a strategicky posílit blok v době, kdy je v centru pozornosti bezpečnost v Arktidě.
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