Epická zuřivost v praxi: Čeho zatím Trump a Netanjahu dosáhli v Íránu?
Momentálně se zdá, že všechny realistické scénáře vývoje války jsou špatné
Zmatení a nejasnosti ohledně vývoje blízkovýchodní války v posledních dnech dosáhly nového vrcholu. Americký prezident Donald Trump například řekl, že změna režimu v Íránu už proběhla – protože „jsou všichni mrtví“. Jeho administrativa prý mluví se zbylými lidmi z režimu – „s rozumnými lidmi“, kteří zoufale chtějí dohodu a bojí se to přiznat.
„Je snad Trump už tak zoufalý a vnitřně rozpolcený, že chce jednat sám se sebou?“ odpověděl Teherán. Žádná jednání prý neprobíhají, jsou to jen „fake news“ – a režim nebude Trumpovi nijak ustupovat. Navíc už mu nevěří. Loni v červnu a letos koncem února začal válku s Íránem ve chvíli, kdy opravdu probíhala jednání o tamním jaderném programu. Také teď se na Blízký východ přesouvají tisíce amerických mariňáků, kteří by mohli být nasazeni do speciálních operací, tedy do další eskalace války.
Současně pokračují cílené útoky Izraele na představitele íránského režimu – tedy na ty, kdo by se případných jednání měli účastnit. Předminulý týden byl zabit Alí Larídžání, kterého experti kvůli pověstnému pragmatismu a dobrým vazbám na všechna křídla režimu považovali za nejslibnějšího partnera. Pákistán, jenž se díky dobrým vazbám na americkou armádu i na Islámské revoluční gardy snaží zprostředkovat jednání, alespoň získal od židovského státu příslib, že nebude útočit na íránského ministra zahraničí.
Zároveň i z těchto kouřových clon vystupují první obrysy pokračování (a možného řešení) konfliktu. Jak tedy veteráni ze zpravodajských služeb, americké vlády a přední akademičtí znalci hodnotí dosavadní výsledky operace, jíž dal Trump název „Epická zuřivost“? Zde jsou jejich pohledy na tři zásadní témata:
