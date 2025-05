Vzkaz z Respektu: V Česku zatím klid

ve střední Evropě se dějí věci. Vlastně se dá říct, že Česko má to štěstí, že zrovna tady se právě nic moc velkého neodehrává, protože je to výjimkou. Všude jinde se píší dějiny, jak se říká - a my máme štěstí, že vás o tom můžeme zpravovat.