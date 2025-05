Chtěli by změnu, ale nakonec stejně vyberou mezi Tuskem a Kazcyńským

Kousavé termíny odkrývají zjevnou mezilidskou nechuť, kterou k sobě oba muži chovají. A také ukazují, že ve světě, kde znalci mluví o konci politických stran a staré známé politiky vůbec, v Polsku panují zavedené pořádky. Prezidentem bude skoro určitě někdo z kandidátů Občanské platformy, tedy Donalda Tuska, nebo Práva a spravedlnosti, tedy „předsedy“ Jarosława Kaczyńského. Dvou velkých partají a dvou lídrů, kteří politický život v zemi diktují už 25 let. V předchozích volbách jejich kandidáti v prvním kole posbírali dohromady 70 – nebo i 80 – procent hlasů. Letos to bude sotva 60. Ale bude to jako vždycky.