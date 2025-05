Všichni Rumuni nenávidí kartel vládních stran, ale krajní pravice chce spolu s ním zničit i systém

V nově vypsaném termínu ovšem minulou neděli opět zvítězil krajně pravicový kandidát, který má šanci i na celkové vítězství, čímž by do Bruselu přibyl další orbánovský hráč – a Evropa si pokládá otázku, proč Rumuni k takovým politikům tíhnou. „Jednou z příčin rostoucí podpory krajní pravice v Rumunsku je velká nerovnost – nejen příjmová, ale i regionální. Ovšem i voliči liberální opozice už mají dost kartelu tradičních politických stran, které jsou u moci prakticky od roku 1989,“ říkají rumunští analytici Vlad Adamescu a Răzvan Petri z bukurešťského think tanku Center for Democracy and Good Governance.