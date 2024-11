Úcta k demokratickým principům? Bohužel, sežrala je kočka

Třetí listopadové pondělí jsem se ocitla v situaci, které by mé mladší já považovalo za zcela snovou. Nakonec i mé současné já. Usedla jsem do druhé řady jednoho ze sálů londýnského kulturního centra Kings Place, které sídlí ve stejné budově jako redakce deníku The Guardian. Přesně tady na konci srpna poslouchal kolega Pavel Turek nové album Nicka Cavea a pak společně s dalšími pozvanými v publiku hudebníka zpovídal.