Máte jedinou možnost. Vyhněte se vztahu s mužem
Německý policista radí ženám, jak být v bezpečí
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Jak funkční mohou být rady, jimiž se mají ženy řídit, pokud se chtějí vyhnout sexuálnímu násilí? K dnešnímu newsletteru mě inspirovalo prohlášení šéfa jednoho z německých policejních odborových svazů Dirka Peglowa, kterého se moderátorka televize ZDF Dunja Hayali v rozhovoru zeptala, jestli má pro ženy nějakou radu, jak čelit zvyšujícímu se výskytu násilí obecně, a speciálně sexuálnímu.
Na rozdíl od lidových mouder, která víceméně každá žena slýchá od dětství, ovšem Peglow, jenž předsedá organizaci sdružující příslušníky kriminální policie, svou odpověď postavil striktně na statistikách, jimiž policie disponuje. „Vyhněte se vztahu s mužem,“ prohlásil a dodal: „Protože právě tak zvyšujete riziko, že se stanete obětí psychologického nebo fyzického násilí.“
Peglow vychází z dat, která jsou podobná v Německu i Česku. Znásilnění se nejčastěji odehrává mezi lidmi, kteří se znají, nebo jsou – či případně byli – přímo v milostném svazku. Naopak násilí, na které nás připravují instrukcemi o nebezpečných minisukních a varováními před osamoceným potulováním nočními ulicemi, se vyskytuje v menšině případů.
Což neznamená, že se to neděje a že doporučujeme chodit ve tři ráno do nebezpečných čtvrtí, ovšem nepoměr je výrazný: dlouhodobě připadá zhruba dvacet procent činů na vrub neznámému pachateli a cca osmdesát procent na člověka, kterého oběť zná.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu