Při rozvodu si můžete být jistí, že děti aspoň jednou napadne, jestli za to všechno nemůžou
Tvrdit jim, že všechno bude skvělé, nepomáhá. Rozhovor o tom, jak se rozvést co nejcitlivěji k potomkům
Děti potřebují při rozvodu hlavně vědět, jak to změní jejich život, říká dětská psycholožka Mária Balážová. „Měli byste jim vysvětlit, jestli neztratí kontakt s druhým rodičem, kdo je bude vozit na kroužky a jestli budou chodit k babičce a dědečkovi tak jako dosud. S rodiči to dokonce nacvičuji – sedneme si a reálně si to napíšeme. Tehdy se vyvalí velké množství emocí, protože si poprvé uvědomí, že to není jen nějaký trailer k filmu, ale že jde o všechno.“ Rodiče podle ní dělají chybu, když dětem malují budoucnost příliš narůžovo – obrovskou životní změnu v podobě rozvodu tím nezmenší, ale dítě může začít pochybovat o vlastních pocitech.
Jak dětem oznámit, že se rodiče rozvádějí?
Toto období je velmi citlivé a popisuje se jako jedna z nejvíc stresujících událostí v lidském životě. Je hned na druhém místě za smrtí životního partnera. Má velké následky pro život celé rodiny, často ho vnímáme jako její konec. Určitým způsobem to konec je, ale mně by se líbilo, kdyby se více mluvilo o tom, že je to velká změna v rodině. Z mnoha pohledů a vztahů totiž rodina zůstává zachována. Ideální je, pokud tyhle vazby fungují nadále. Děti pořád mají prarodiče, tety, strýčky, sestřenice. Tyhle vztahy nekončí. Rodina zkrátka prochází velkou změnou.
V minulosti se rozvod vnímal jako traumatizující sám o sobě. Dnes už se mluví víc o tom, že traumatizující a těžká není samotná událost, ale to, co se děje kolem a jakým způsobem rozvod probíhá. Když se to děje ve velkém konfliktu, je to poškozující nebo potenciálně poškozující pro všechny účastníky. Pokud se děti učí, že blízké vztahy jsou zdrojem konfliktu, a zažívají v nich pocit ohrožení nebo nebezpečí, má to následky.
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