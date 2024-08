Co čumíš, frajere? Praktický návod, jak se otestovat v zírání

To je přinejmenším zajímavé v zemi plné strážců čistoty mateřského jazyka, které smrtelně uráží, když se nepřechylují příjmení cizinek nebo když někdo trvá na tom, že v českém školství pracují kromě učitelů také učitelky. Ne, „zírat“ neznamená to samé jako podívat se, omrknout, dokonce ani zahledět se. Stejně jako „cpát se“ neznamená uždibovat, ochutnat nebo se jednoduše najíst. Nikdo si nemyslí, že sousloví „najíst se v restauraci“ znamená „vtrhnu do kuchyně, začnu se ládovat přímo z hrnců a pak odejdu bez placení“. Opravdu si musíme takhle vysvětlovat význam a odstíny slov?