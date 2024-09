Afghánky se nenechají umlčet

Jenže lepší postavení ve společnosti nezajišťuje hrubá síla, a nebylo tomu tak víceméně nikdy v dějinách – ani v méně vyspělé minulosti se reálná moc a vliv obvykle nesoustředila do rukou nejsilnějších jedinců. Pokud by tomu tak bylo, na vrcholu tuzemského společenského žebříčku by dnes stál zápasník MMA Karlos Vémola. Jak by se vám líbilo, kdyby o vás rozhodoval člověk, který vás může jednou dobře mířenou ranou poslat k zemi?