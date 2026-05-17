Výstava týdne: Návleky na ocasy oligarchů i Putinka – Jiří Černický vystavuje v Liberci své utopie
„Při použití těchto návleků nebude muset oligarcha skrývat ocas v nohavici, ale naopak pochlubit se jím v kultivované společnosti,“ slibuje Jiří Černický na kresbě osmi vlastnoručně navrhnutých „luxusních návleků na ocasy oligarchů“, mezi nimiž najdeme třeba model ze stoprocentního lnu s gázovým polštářkem pod kořenem penisu, který by měl při navlhčení uvolňovat malé množství prvotřídního kokainu. Kdo zná alespoň povšechně tvorbu brzy šedesátiletého (jubileum oslaví 1. srpna) výtvarníka, už bude doma. Ano, také v Galerii Lázně Liberec pokračuje Černický ve svém poťouchlém výtvarném glosování dění v současném světě, jehož nejnovější výstupy představuje na své výstavě Západ Země ze Slunce kurátorované Michalem Kolečkem.
Některé konceptuální kresby veřejně představil už dříve. Třeba utopickou vizi přestavby athénské Akropole na nacistický chrám, kterou na černobílém plánu podepsal jménem Hitlerova architekta Alberta Speera. Rovněž jeho návrh monumentu Putinka pro Sevastopol v podobě gigantické sochy ruského diktátora držícího v ruce rotor větrné elektrárny o průměru 250 metrů a výkonu 18 MW, vznikl už v roce 2014, kdy Vladimir Putin anektoval Krym. Nicméně jednak jsou na výstavě také Černického novější práce, a hlavně: jeho projekty, střílející si z lidské touhy neustále a za jakoukoli cenu růst, jsou ryze nadčasové.
Expozice má podobu jakési laboratoře. Celou jednu stěnu podzemního prostoru pod bazénovou halou zabírají kresby, protějškem jsou jim podivné artefakty z pokusů tyto smělé plány převést do reality – a mezi nimi stojí několik objektů, které Jiří Černický už podle svých nákresů sestavil. Jedním z nich je Vadžraplan. Obojživelné (pro zemi i vzduch) vozítko připomíná obyčejnou trubkami zpevněnou terénní buginu. Místo klasických kol však „hromobil“ stojí na prazvláštních útvarech připevněných k nápravám se zabudovanými diamanty, jež prý stroji dodávají energii silnými výboji blesku, ženoucími ho požadovaným směrem.
V galerii Vadžraplan není sice předváděn v chodu, ale i takhle rozhodně stojí za to vypravit se do Liberce za odvážným propojením zlatých českých ručiček s hinduistickou mytologií.
