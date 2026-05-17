Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Studená fronta přinesla ochlazení, v Krušných horách napadl sníh, do nížin přišly deště. Má vlast v podání orchestru Českého rozhlasu odstartovala Pražské jaro. Vzhledem ke stoupajícím cenám fosilních pohonných hmot a předpovědím jejich dalšího zdražování způsobeného porážkou Ameriky v její válce proti Íránu radikálně vzrostl zájem o elektromobily. Válka změnila strukturu trhu, jen v dubnu se prodej elektromobilů téměř ztrojnásobil, řekla k tomu médiím generální ředitelka firmy AAA Auto Karolína Topolová. Kontumační prohrou 0:3 a desetimilionovou pokutou byl potrestán fotbalový klub Slavia Praha za to, že těsně před koncem derby se Spartou za stavu 3:2 pro Slavii vtrhli popletení slávističtí fanoušci v maskách na hřiště, kde během předčasné oslavy vítězství napadali hráče soupeřícího týmu, polévali je pivem a zasypávali trávník zakázanou pyrotechnikou. Za účasti zdejších vrcholných politiků a političek se v Letech u Písku konal pietní akt u památníku obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty, kterým za protektorátu prošlo 1309 lidí, z nichž čtvrtina zahynula na následky týrání dozorců a strašných životních podmínek přímo na místě a ostatní pak zemřeli v plynových komorách Osvětimi. Podobné události je potřeba si připomínat, protože paměť je děravá a lidé z ní většinou vytěsňují to, o čem by nejraději neslyšeli – a na Letech se podepsali Češi, jakkoli je nepříjemné si to uvědomit, připomněl jeden z účastníků piety, vrchní zemský rabín Karol Sidon, skutečnost, že letský koncentrák založili pro věznění svých romských sousedů Češi, a když pak tábor převzala nacistická okupační správa, Češi zde zůstali jako dozorci a jako stráž hlídající romské vězně na cestě do Osvětimi. Koncert bluesového zpěváka Breezyho Rodia z amerického Chicaga doprovodil žehnání nového zvonu pro kapli sv. Jana Nepomuckého v Mutišově u Slavonic. Strany vládnoucí koalice na mimořádné schůzi sněmovny odsoudily blížící se sjezd sudetoněmeckých krajanů v Brně a vyzvaly jeho české organizátory, aby od svého projektu ustoupili; opozice označila schůzi za „nahnědlé divadlo“ snažící se překazit smíření Čechů s vyhnanými sousedy a vyjádřila znechucení nad tím, že jeden z hlavních motorů odsudku, naturalizovaný česko-japonský podnikatel a šéf vládního nacionálněsociálního hnutí SPD Tomio Okamura vystupuje na domácí scéně jako zásadní obránce Čechů proti údajné „sudeťácké hrozbě“, a přitom na evropské úrovni spolupracuje s extremistickou partají Alternativa pro Německo, jejíž někteří členové se otevřeně hlásí k nacistické třetí říši. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší, varovali zástupci vědecké organizace World Weather Attribution na závěr své nové zprávy, podle níž během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin, tedy dvojnásobek nedávného průměru pro toto období, a nárůst souvisí s oteplováním Země. Třiadvacet ukrajinských dětí pocházejících z Ruskem nyní okupované Luhanské oblasti dorazilo do Česka na desetidenní relaxační pobyt v Plzni. Doma pořád létají rakety, noci jsou hlučné, tady spíme v klidu. Nejraději bych u vás zůstala, řekla v rozhovoru s místním tiskem žákyně lycea Ksenija Semenenko. Kvůli pravidelné údržbě zmizely z pražského orloje sochy Filozofa, Anděla, Hvězdáře a Kronikáře.
