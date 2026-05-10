Proč Okamura podporuje německé revizionisty?
Co nám od německých sousedů hrozí? Vůbec nic. Tedy pokud neuspějí ve volbách radikálové z AfD, na jejichž sjezdy jezdí předseda SPD Tomio Okamura. Je to vcelku paradox, že právě on rozehrál hysterickou kampaň proti pořádání Sudetoněmeckého sněmu v Brně a zejména pak osobně proti mluvčímu sudetských Němců Berndu Posseltovi.
Hlavní argument Okamury a dalších národovců je, že naši bývalí krajané zpochybňují okolnosti a výsledky druhé světové války a zároveň vystupují proti Benešovým dekretům. Přitom právě sudetští Němci se svými extremistickými kolegy zatočili. Velkou zásluhu na tom má zmiňovaný Posselt, jenž v rozhovoru pro Respekt mimo jiné vysvětluje: „Když jsem prosadil změnu stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení, která z nich vyškrtla majetkové a územní nároky a byla schválena tříčtvrtinovou většinou, tak nás malá menšina léta stíhala žalobami. Těchto odpůrců, kteří pak vystoupili nebo jsme je vyloučili, bylo pár desítek, ale nadělali velký randál.“
SPD hledá i roky zpátky problematické výroky toho či onoho Němce z bývalých Sudet, aby dokázala jejich nebezpečnost. Můžeme také hledat. Podívejme se na AfD, kterou Okamura podporuje a o níž říká, že mají „společné hodnoty“. Před dvěma lety odmítla předsedkyně AfD Alice Weidel oslavovat konec druhé světové války. Vysvětlila to následujícím způsobem: „Samozřejmě jsem se rozhodla sama za sebe – bylo to osobní rozhodnutí – neúčastnit se z politických důvodů. Slavit porážku vlastní země s bývalou okupační mocností, u toho jsem nechtěla být – i vzhledem k útěku mého otce.“ Ano, rodina jejího dědy byla rovněž odsunutá (z Polska). Hlavní ale je, že ona vnímá konec války jako „porážku“ své země. Tohle by se demokratický německý politik neodvážil říct, protože by byl okamžitě řazen mezi stoupence nacismu.
Pokud jde o Benešovy dekrety, před pár lety bavorští poslanci za AfD vydali prohlášení: „Zemský sněm by měl vyzvat bavorskou zemskou vládu, aby prohloubila přátelské vztahy s Českou republikou. K tomu je nezbytné zrušení Benešových dekretů z roku 1945, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a v České republice platí dodnes.“ Dále vyzvali, aby na českém území byly dvojjazyčné cedule a větší finanční podíl české strany na společných projektech. Politička za AfD Gudrun Petzold vydala prohlášení: „S bolestí konstatujeme my, Alternativa pro Německo, že je stále realitou, že strašlivé vyháněcí dekrety, které se vysmívají mezinárodnímu právu, zejména Benešovy dekrety České a Slovenské republiky, stále platí.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Knižní novinky a tipy od nakladatelů
Pět českých zpráv
Respekt ObchodPřejít do obchodu
A jak bych obstál já?
Kniha, která odstraňuje české slepé skvrny