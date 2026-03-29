Zemětřesení v Národní galerii Praha: Je za tím politika a co bude dál?
Pět otázek a odpovědí ohledně odvolání generální ředitelky Alicji Knast
Podle plánů to měla být obyčejná tisková konference k otevření tří menších výstav Národní galerie Praha. Necelý týden před ní však ministr kultury Oto Klempíř odvolal generální ředitelku této instituce Alicju Knast, a tak se poslední březnovou středu ve Veletržním paláci na tiskové konferenci řešilo zejména to, co se v galerii vlastně stalo a co s ní bude dál. Tady jsou odpovědi na pět základních otázek, které dramatické události vyvolávají.
1. Měl Oto Klempíř důvod Alicju Knast odvolat?
Ministr kultury na tiskovou konferenci dorazil. Místo aby podobně jako lidé z galerie čelil novinářským dotazům, však z papíru přečetl krátký projev k aktuálnímu dění a hned na začátku ji kvůli „spoustě další práce“ opustil.
„Současnost galerie není úplně taková, jakou bychom si přáli,“ stálo v projevu Klempíře, který by si přál, aby se NGP znovu stala „živým pulzujícím centrem kultury“ a díky tomu se vrátila na místo, „které jí náleží v srdci celého světa“. Co konkrétně Knast v příliš „strnulé“ galerii dělala špatně, však říct nechce. Z jeho slov o nenaplněném „potenciálu“ lze nicméně vyčíst, že se mu stejně jako významné části výtvarné scény nezamlouvá dlouhodobě ospalý stav instituce, jehož symbolem je letošní program redukovaný na pouhé dva velké výstavní projekty.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu