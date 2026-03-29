Tvořili jsme nový vizuální jazyk
Vídeňské muzeum MAK představuje první ucelenou výstavu návrháře Helmuta Langa, který na sklonku tisíciletí proměnil svět módy jako nikdy jiný
Svou poslední kolekci představil před více než dvaceti lety, přesto je vliv Helmuta Langa na svět módy dodnes nepřehlédnutelný a nesmazatelný. Ti, kdo vlastní jeho původní kusy, střeží si je jako oko v hlavě, protože jejich cena stále roste – i rappeři jako Travis Scott ještě dnes nosí jeho vojenskou a funkční módou inspirované oblečení jako důkaz vytříbeného vkusu. Čímž se také postarali o opětovný a mimořádně velký zájem o dílo rezervovaného samouka z Rakouska, který na přelomu osmdesátých a devadesátých let převrátil takřka všechny zákonitosti, jimiž se móda řídila. To vše, aby se v roce 2005 stáhl do ústraní a začal se věnovat volné umělecké a sochařské tvorbě, jak po tom toužil během dospívání.
Když o něm v roce 2017 natáčela dokument rakouská televize, nazvala ho Meister der Coolness. A že jím skutečně byl a stále je, dosvědčuje první souhrnná a – co se návštěvnického zážitku týče – impozantní výstava. Nese jméno Séance de Travail 1986–2005 a do 3. května je k vidění ve vídeňském muzeu MAK, které je zasvěcené užitému umění. Současně se jedná o instituci, které Lang před časem věnoval podstatnou část svého archivu. A právě z téměř desítky tisíc položek zahrnujících nejen oblečení, ale také fotografie, poznámky, výstřižky z časopisů, zasedací pořádky na přehlídky nebo reklamní kampaně vznikla výstava, jež s módou zachází jako se svébytným a komplexním jazykem, který zprostředkovává dobové nálady, postoje a touhy.
„Nikdy mu nešlo primárně o zboží nebo oděvy na prodej,“ vysvětlovala loni v prosinci kurátorka výstavy Marlies Wirth v rozhovoru pro AnOther Magazine. „Vždy mu šlo identitu, kterou vytvářel prostřednictvím prostoru, uměleckých děl a kulturních odkazů.“ I proto si tu příchozí jako první všimnou jedné zásadní věci. Na to, že jde o výstavu věnovanou módnímu návrháři, je tu poměrně zanedbatelné množství designérských kousků. Možná i proto, že Marlies Wirth je kurátorkou specializující se na digitální kulturu, nepředstavuje Langovo dílo jako skvostné řemeslo, ale klade důraz na to, jak zásadní roli má móda v informační společnosti. A že to byl právě Helmut Lang, kdo to pochopil jako jeden z prvních.
