Nevadí jim to
Prezident Petr Pavel pochválil účastníky protivládního protestu na Letné za to, jak akce se čtvrt milionem účastníků proběhla. Prý spořádaně, bez sprostého urážení vládních politiků, což je po protestech proti vládě Petra Fialy příjemná změna. Nadstranický prezident by se měl držet od podobných akcí co nejdál, má ovšem pravdu.
Navíc letenský protest Milionu chvilek se lišil od akcí na Václavském náměstí i tím, že se nesnažil zvolené vládě diktovat, co musí schválit. Zatímco Fialovi kritici si vynucovali odchod z EU, z NATO a obejmutí se s Ruskem, protest na Letné přišel s liniemi, které nemají být překročeny, protože ohrožují to, co mělo být svaté i Andreji Babišovi – tedy demokracii.
Vládní koalice na to zareagovala po svém. Záhy poté všechny ubezpečila, že na plánech ohledně likvidace vcelku dobře fungující veřejnoprávní televize a rozhlasu či na tvorbě zákona šikanujícího neziskové organizace se nic nemění a práce na nich pokračuje. Pokud tedy nezabírají čtvrtmilionové demonstrace a logické argumenty (mezi nimi asi vede ten, který se ptá: proč uprostřed chaosu a slabin českého státu ničit něco, co solidně funguje?), co dělat dál?
Přesvědčování a občanský nátlak na vládu samozřejmě musí pokračovat, je tu ale ještě jiný problém. Česká politika se za poslední měsíce výrazně posunula od předvolebního řečnění ke skutečným činům. Babiš, Okamura a Macinka nedělají nic menšího, než že se pustili do demontáže jemného soukolí, jemuž se zjednodušeně říká demokratický systém. Jsou odhodlaní, agresivní a situace je docela vážná. ANO jako hlavní tahoun tohoto procesu má přitom neutuchající podporu voličů – stejnou, jakou dostalo v říjnových volbách. Takže nejen účastníci protestu na Letné si budou muset přidat na seznam úkolů ten, jak se popasovat se skutečností, že téměř polovině Čechů a Češek demontáž demokracie nevadí.
