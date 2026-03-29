Album týdne: Hudba pro sterilní prostory – jak Underscores našla krásu v nákupních centrech
Popisuje ji jako desku „pro obchodní centra, letiště, hotely a supermarkety“. Prostě jako hudbu do sterilních ne- osobních míst, kde lidé tráví hodně času, ale nikdy si tam nepřipadají jako doma. Hudebnice April Harper Grey vystupující pod jménem Underscores novým albem U do velké míry završuje svou vášeň, kterou měla už v dětství: kdykoli vyrazila s babičkou na prázdniny ze San Francisca do New Yorku, připadaly jí letiště, obchoďáky a především hotely jako ta nejlákavější místa. A to do té míry, že s babičkou obcházely vyhlášené newyorské hotely a občas uprosily obsluhu na recepci, aby je nechala nahlédnout do luxusních apartmánů. Dráha koncertující hudebnice žijící podstatnou část roku na turné pak její zálibu vrchovatě naplnila a nyní jí zasvětila i svou třetí desku, která následuje po divokém debutu Fishmonger (2021) a konceptuálně překombinované desce Wallsocket (2023) pojednávající o třech mladých ženách z mytického města v Michiganu.
Jako v případě takřka všech hudebníků a hudebnic, kteří debutovali v pandemických časech s nahrávkami stvořenými v izolaci v dětských pokojíčcích, se i v případě Underscores dá jen těžko mluvit o stylovém zařazení. Na albu U se něco schová pod škatulku hyperpop, něco pod písničkářství, nápadné jsou ozvěny R&B přelomu devadesátých a nultých let, stejně tak se na paměť dere Britney Spears z období minimalističtějšího alba Blackout. Žánry tu však nakonec opravdu nehrají roli, protože generace Z na ně nejenže nevěří, ale vlastně je ani nechápe, protože v on-line prostoru neexistují žádné hranice. Na takovém YouTube přece najdete punk hned vedle rapu a stejně nekonvenčně se chovají i playlisty.
„Máš mě ve svém playlistu? Máš Spotify? Nechápeš to? Lidé si nechávají tetovat moje texty na svá těla!“ ptá se Underscores v hybné skladbě Do It, v níž autobiograficky popisuje svůj život coby stoupající hvězdy. Celkově je U mimořádně chytlavá nahrávka, která pokračuje v trendu nastoleném deskou Brat zpěvačky Charli XCX: pop nemusí být prefabrikovaný, ale naopak mu hodně sluší, když je osobní, pochybovačný, sebeironický i chaotický, zkrátka když vypadá víc jako život, a ne jako produkt showbyznysu. To se Underscores daří na maximum.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu