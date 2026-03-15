V jazyce se skrývá násilí
V Praze žijící britská spisovatelka Missouri Williams zachycuje rozpad světa i komunikace
Ve vinohradské nemocnici čekala na sérii vyšetření, které za několik měsíců potvrdily epilepsii.
Záchvaty, které se projevovaly náhlým zmatením i pocity déjà vu, se zhoršily nedlouho poté, co se v roce 2016 přestěhovala z Londýna do neznámého města. Tak trochu utíkala a zároveň se toužila odstřihnout od rodiny a přátel. To vše – spolu se zážitky z dětství – částečně inspirovalo debutový román Doloriada napsaný v Praze, kterým britská autorka Missouri Williams překvapila literární kruhy o šest let později. Vyšel ve Velké Británii u malého nakladatelství, ale všimly si ho literární ceny i deník The New York Times.
Ještě předtím ovšem prošla proměnou. Na jejím stavu a přesunu do Prahy se podílel i stres spojený s přepínáním mezi krátkodobými úvazky a těžkosti začínající dramatičky. V Londýně představila svéráznou adaptaci Krále Leara, do níž místo herců obsadila ovce v kostýmech. Úspěch si ale představovala jinak: stala se z ní internetová senzace, neznámí lidé ji na party oslovovali s tím, že je „ta holka s ovcí“, do toho reagovaly skupiny na ochranu zvířat. To ji nakonec spolu s nemocí přimělo vyměnit disciplínu.
„Původně jsem chtěla být dramatička nebo filmová režisérka, ale kvůli epilepsii jsem nemohla pracovat s lidmi,“ hodnotí s odstupem. „Vždycky jsem hodně četla, ale zničehonic se můj vztah s jazykem narušil, všechna slova se mi pomíchala.“ Když se její stav zlepšil, obloukem ji to dovedlo k psaní – činnosti, ke které nejsou potřeba další lidé.
