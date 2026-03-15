Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V rekordně teplém počasí vykvetly bledule a vyrašily habry. Jako symbolické rozloučení se zimou svrhl zástup lidí z Karlova mostu do Vltavy hořící Moranu. Česká veřejnost si připomenula 67. výročí potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a dalajlámova odchodu do indického exilu. V Praze začal Jeden svět. Sněmovní delegáti vládní koalice schválili rozpočet na letošní rok včetně seškrtaných výdajů na obranu a se schodkem 310 miliard korun. V Novém Bydžově – Zábědově bylo kvůli ptačí chřipce udušeno v kontejnerech s plynem a odvezeno do kafilerie 13 tisíc kachen. Ten zvuk hoření! To bylo neuvěřitelné. Mělo to sílu jako motor tryskového letadla, popsal pražský občan Jiří Březina, jak se v jeho pár bloků vzdáleném bytě projevil hořící únik plynu na pražské Letné, při kterém plameny šlehaly do desetimetrové výše. Nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) odvolal bez vysvětlení dlouholetého ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Noviny přinesly zprávu, že švýcarští voliči, vedeni obavou ze ztráty kvality zpravodajství a kulturních pořadů, referendem odmítli návrh tamních populistů na snížení poplatku za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Zabránilo se zásadní demontáži švýcarské mediální infrastruktury, náš přístup ke spolehlivým informacím zůstává chráněný, komentovala výsledek referenda šéfka kampaně proti návrhu na snížení poplatku (který je devětkrát vyšší než v České republice) Laura Zimmermann. S varováním, že se Česká televize mění v „samoobsluhu politiků“, takže on již nemůže garantovat nezávislost své práce a nechce zklamat důvěru diváků, odešel z veřejnoprávní televize po jedenadvacetiletém angažmá populární moderátor Václav Moravec. Ve Frýdku-Místku pyrotechnici odstřelili betonovou skipovou věž uzavřeného černouhelného dolu Staříč. Dvě desetileté školačky odevzdaly strážníkům peněženku s jedenácti tisíci korunami nalezenou u lavičky v brněnské ulici Dornych. Za účasti patřičně vystrojených poslanců a poslankyň se ve sněmovně konal Den lidových krojů. I když je většina z nás už běžně nenosí, tak k nám prostě patří, řekl na úvod akce předseda dolní komory Tomio Okamura, který v souladu se svými japonsko-korejskými kořeny dorazil v kroji z Bystřice pod Hostýnem. Vládnoucí koalice zahájila přes silné opoziční protesty přípravu zákona, který by podle ruského vzoru zavedl povinnou registraci „subjektů se zahraničními vazbami“. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou absolvoval státní návštěvu Lotyšska a Litvy. Pod dohledem hasičů vypálili ochránci přírody dvouhektarovou louku v Národním parku Podyjí na Znojemsku. Na vypalování je sice zvyklá krajina, nikoli ale lidé, kteří nám vyčítali, že oheň může způsobit škody a zahubí na vypalované lokalitě hmyz; snad veřejnost časem přesvědčíme o tom, že oheň má v péči o krajinu své místo, glosoval vypalovací projekt člen vedení národního parku Robert Stejskal, podle něhož se hmyz před plameny ukryje pod zem a na občerstvené půdě z popela vyraší chráněné či vzácné rostliny, čehož se pouhým sečením nikdy nemůže docílit. Detailní zkoumání 32 masových hrobů s desítkami tisíc těl u kutnohorské kostnice ukázalo, že středověké epidemie moru a hladomoru měly na život v českých zemích větší dopad, než dosud vědci předpokládali. Ochladilo se a studená fronta odtlačila z nebe nad Českem saharský prach.
