Kultura15. 3. 20262 minuty
Album týdne: Yungblud už nechce vyšilovat ze situací, které ani nejsou skutečné
„Každý ví, že je jedinečný, dokud se nepodívá kolem sebe,“ konstatuje zpěvák Yungblud v nové skladbě Suburban Requiem. Ta pochází z jeho čtvrtého alba Idols, které sice vyšlo už loni, ale od konce února je k dispozici v rozšířené verzi, doplněné dalšími sedmi skladbami. Osmadvacetiletý Brit je proto vydal pod názvem Idols II. „První část alba popisuje krok směrem k dobrodružství v sebeobjevování. Chce to odvahu postavit se sám sobě a přiznat si, kdo skutečně jste. Idols II je o zásadním pochopení smrtelnosti. Promarnil jsem tolik dní ve své hlavě vyšilováním ze situací, které ani nejsou skutečné,“ napsal k němu na svém Instagramu.
