Knižní tipy

Tomáš Malásek přezdívaný Skrček je ve věku, kdy ho ve světě jen tak něco nezaujme. Pokud je tedy řeč o světě reálném. Na základce se znuděně probíjí hodinami matematiky a tělocviku, stejně tak návštěvami u babičky - a z letargie ho dokážou dostat jen „kvesty“, digitální herní výlety do cizokrajných dálek, v nichž se stává superhrdinou a kde ho v případě nouze z problémů vyseká vševědoucí Strážce. Jenže co když se tenhle pomocník obdařený nebývalou silou a inteligencí najednou z fikčního světa přenese do skutečného? Taková je zápletka knihy, která těží z originálního střídání vyprávění: zatímco Ester Stará slovy popisuje, co zažívá Skrček v realitě, Jiří Franta v komiksu kreslí jeho výpravy do počítačové fantazie. Poselství nádherně zpracované knihy je inspirativní: když se prolnou oba světy, v nichž se Skrček pohybuje, začne mu být konečně zřejmé, čím je ten jeho, do kterého se narodil, výjimečný, a že z něj padá brada dokonce i Strážci. Publikace rozkročená rovnoměrně mezi textem a obrazem je sice určená „pro holky a kluky od deseti let“, ale radost udělá každému, kdo se jim při čtení a prohlížení bude dívat přes rameno.

Jan H. Vitvar