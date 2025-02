Pět světových zpráv

Merzův krok vyvolal vlnu pobouření a demonstrací po celé zemi. Poprvé se do aktuální politické debaty vložila i bývalá kancléřka Angela Merkel, která svého nástupce Merze ostře kritizovala a apelovala na ochotu středopravicových a středolevicových stran ke kompromisům. Friedrich Merz se hájí tím, že je o potřebě přísnější migrační politiky hluboce přesvědčen a požaduje ji podle průzkumů i naprostá většina Němců. Odhlasované usnesení je nezávazné. Až do minulého týdne byla hlavním tématem kampaně ekonomická krize a její možné řešení, nyní se do středu pozornosti dostala migrace a vztah k AfD. Změnu vyvolala vražda v bavorském Aschaffenburgu, kde afghánský uprchlík nožem zabil dvouleté dítě a muže, který napadenou skupinu dětí před útočníkem bránil, a dvě osoby, včetně dalšího dítěte, těžce zranil.