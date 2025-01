Římské elegie

Údolím zaduněla exploze a po zádech nás pleskla tlaková vlna. Chlapi z lomů odpálili triumfální petardu. Máme hotovo, mačkáme se do záběru a pózujeme před výsledkem dvouměsíční práce – čtrnáct metrů vysokou hranicí z větví jalovce a vřesovce. Osekali jsme ji mačetami do tvaru elegantního válce. Je to nebezpečná práce ve výšce, stavitelé se poutají ke středovému kmeni, který je osou hranice i našeho světa horalů v Gorfiglianu, vesnici v Apuánských Alpách, 70 kilometrů severně od Pisy. Je 24. prosince a já se stal jedním ze stavitelů. Připravuji otepi k vytažení na hranici, klučím ostružiny a sekám dříví.