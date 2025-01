Ficova kremelská praxe

Vždy je zdravé si přiznat, kdy se člověk mýlil, co si neuměl představit, a přesto se to stalo. Je pak možné si z toho vzít i nějaké poučení, i když mnohdy člověk své chyby opakuje. Před patnácti a více lety by mě nenapadlo, že si Spojené státy zvolí prezidentem muže, který slíbí omilostnit všechny, kdo se účastnili útoku na sídlo amerického Kongresu, při němž zemřelo pět lidí. Dalo by se namítnout, že Donald Trump už udělal či vyslovil horší věci. Ano, ale osvobození útočníků, kteří zbraněmi napadli jednu z klíčových institucí a zranili řadu policistů, to je zcela nová dimenze.