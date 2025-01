Lebka z Koněpruských jeskyní mění pohled na pravěkou kolonizaci Evropy

Nestává se často, aby o nálezu z Koněpruských jeskyní psali v The New York Times. Navíc když jde o pravěkou lebku nalezenou už začátkem padesátých let minulého století – krátce poté, co byly jeskyně při těžbě vápence objeveny. Analýzy publikované koncem minulého roku, které americký deník zaujaly, však znovu potvrdily její význam a ukázaly, jak spolu s příbuznými nálezy z Německa mění náš pohled na osídlení Evropy anatomicky moderním člověkem. Ukázalo se, že v Evropě kdysi žila populace lidí, kterou vědci označili za „dávno ztracenou větev lidského vývojového stromu“. Měla velmi blízko k předkům téměř všeho současného lidstva, kteří se mísili s neandertálci – ovšem jindy a jinak dlouho, než jsme se dosud domnívali.