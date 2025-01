Komplexní a čtivý příběh Semaforu

Na rozdíl od filmové nové vlny, výtvarného geometrického konstruktivismu či próz Kunderových a Hrabalových se Semafor z přirozených důvodů nestal výtvorem mezinárodního dopadu. Navíc činnost divadla pokračovala i v dalších desetiletích a trvá dodnes, a tak se může jevit jako všední, obyčejná, tedy i méně důležitá než jiné kulturní produkty let šedesátých. Možná i proto, že jejím jádrem byl vždy prostor malého divadla a snahy přenést Semafor do filmu či televize se s touto poetikou obvykle míjely. O to cennější však je, jak Klusák tvorbu Semaforu vykládá. Dosti přesvědčivě ukazuje, že celý rozlet české kultury šedesátých let začal do značné míry právě Semaforem.