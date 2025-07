Utajený Zlín

Snad každé větší město v Česku má své dějiny v podobě více či méně reprezentativní syntézy. Nicméně i zde se občas objeví něco mimořádného, jako jsou Dějiny města Zlína. Vydavatel to ovšem nikomu neulehčuje: na dva objemné svazky není snadné v běžném prodeji narazit. Škoda že nevěnoval na reklamu a distribuci víc prostředků, když už z jeho popudu vzešla rozsáhlá unikátní práce. Třebaže nejde o úplnou novinku, stojí za to ji připomenout právě v době letních poznávacích cest a dovolených, zbývá-li vám ovšem volných pět kil váhy v kufru do letadla.