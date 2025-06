V Novém Mexiku také nechceme krále

Hlásná trouba putuje z ruky do ruky, někdo vyzývá k otevřenosti, porozumění a schopnosti naslouchat, jiný k věrnosti Americe. Shromáždění se začíná ubírat k hlavní silnici. Kdosi se mě ptá, zda bych tam nemohla odvést slepou paní Antonietu. „Ani jedna z mých přítelkyň sem neměla čas jít, tak jsem se odhodlala, že půjdu sama a nějak to zvládnu,“ říká paní, jež má na hlavě papírovou korunu s nápisem „NO KINGS“. „Nikdy dřív jsem nebyla na demonstraci,“ upevňuje moji domněnku o protestní minulosti přítomných. „Víte, moji rodiče sem emigrovali z Kalábrie a jejich nejšťastnější den v životě nebyla jejich svatba, ale byl to den, kdy dostali americké občanství. A já jsem celý život dřela, budovala komunitu a tuhle zemi – a teď mi to všechno kradou pod rukama,“ dodává v slzách. Já mám taky oči plné slz a jsem ráda, že je paní nevidí, i když samozřejmě vím, že o nich ví – jen nějak jinak.