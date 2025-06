Zemřel Brian Wilson, zakladatel Beach Boys a symbol zvukového hledačství

Zosobňoval populární hudbu šedesátých let s veškerou její nevinností i nespoutaností. Brian Wilson, vůdčí postava kalifornských Beach Boys, který zemřel 11. června ve věku 82 let, pomohl transformovat pop z jednoduchých, snadno zapamatovatelných popěvků do ambiciózní disciplíny postavené na využívání nahrávacího studia jako zvukové laboratoře.