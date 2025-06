Tvrdost a agresivita jsou zdravý způsob, jak zpracovat emoce 

Přízeň natolik stylově i generačně rozličných lidí si kapela vysloužila tím, že na jedné straně vyrostla ze striktní DIY hardcorové scény v americkém Baltimoru, ale na straně druhé se nenechává svazovat žánrovými dogmaty a do svých nahrávek dokáže vsáknout prvky elektroniky, taneční hudby, jazzu i popu. Což dokládá také čerstvá albová novinka Never Enough, na níž namátkou hostují jazzoví hráči, folková zpěvačka i hyperpopový producent a kterou Turnstile naživo představí 19. června ve velkém sále pražské Lucerny.